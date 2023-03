Geburtstagssausen, Zickenkrieg und aufwühlende Deeptalk-Geständnisse: Kurz vor den letzten Casting-Auftritten lassen es die DSDS-Kandidaten auf fast jeder Emotionsebene noch einmal so richtig krachen. Dann schlägt die Stunde der Wahrheit. Wer hat das Zeug für die Liveshows?

Im thailändischen Paradies wird die Luft immer dünner. Nach unzähligen Casting-Wochen sehen sich die Kandidaten bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) mit der höchsten und wichtigsten Hürde konfrontiert. Hinter dieser präsentiert sich die Tür in Richtung Liveshows. Aber wer hat die nötige Energie und den passenden Song im Gepäck, um sich den großen Traum vom - zumindest kurzfristigen - Superstar-Dasein zu erfüllen?

Bevor die alles entscheidenden Performances anstehen, geht es in der Kandidatenvilla noch einmal hoch her. Ganz oben auf dem Gipfel der guten Laune tanzend bitten Felix und Peris zur großen Double-Birthday-Sause. Die beiden Kandidaten feiern in ihre Geburtstage rein und nehmen dabei alle Partywilligen mit auf eine Reise, in der ausnahmsweise mal kein Leistungsdruck, sondern die pure Unbeschwertheit den Ton angibt.

Natalie und Aileen gehen auf Konfrontationskurs

Zwischen twerkenden Hinterteilen, süffigen Cocktails und ganz viel lauter Musik lassen es sich die Jungs und Mädels gutgehen: "Endlich mal abschalten und feiern, dass wir es so weit geschafft haben!", jubelt Schlagersternchen Aileen. Die eben noch wild feiernde Blondine wird aber schnell wieder aus ihren Party-Träumen gerissen. Schuld daran ist Genre-Konkurrentin Natalie. Die permanent nach Sendezeit lechzende Foxtrott-Biene fällt anderen gerne ins Wort. Aileen stößt das mittlerweile ziemlich auf - und so entwickelt sich ein lautstarker Zwist zwischen den beiden Kabbelhühnern, dem sich auch andere Kandidaten nicht entziehen können.

Für Geburtstagskind Felix endete leider die DSDS-Reise. (Foto: RTL / Markus Hertrich)

Vor allem Felix und Rose müssen sich "emotional zurückhalten". Während Felix irgendwann kapituliert ("Wie kann man nur so unreflektiert sein?"), sucht Rose die offene Konfrontation: "Natalie, wir haben hier alle eine Zündschnur!", faucht die Ruhrpottlerin. Kurz bevor die Stimmung endgültig kippt, flattert Vocal-Coach und Wunschfee Juliette ins Geschehen und überbringt den Kandidaten eine Nachricht, die dafür sorgt, dass sich alle negativen Vibes ganz schnell wieder in Luft auflösen: "Ihr habt so viel investiert. Ihr dürft heute eure Liebsten anrufen!", verkündet die Zweitplatzierte der ersten DSDS-Staffel. Plötzlich tanken alle wieder Kraft und Energie. Tränen fließen. "Das war so wichtig!", schluchzt die schwerverliebte Monika.

"Wir erwarten ein großes Feuerwerk von euch!"

Am Abend ist dann aber wieder Schluss mit lustig. Die Achterbahnfahrt der Gefühle findet ihr vorläufiges Ende am liebevoll dekorierten Jury-Strandabschnitt. Hier zwischen mit Feuerkeulen jonglierenden Deko-Artisten, im lauen Abendwind tänzelnden Palmenwedeln und einer bis in die Haarspitzen gespannten Jury ("Wir erwarten ein großes Feuerwerk von euch!") sollen die verbliebenen Kandidaten noch einmal alles in die Waagschale schmeißen. Das gelingt dem einen oder anderen auch richtig gut.

Soul-Barde Sem beispielsweise phrasiert und rifft in bester Stapleton-Manier ("Stand By Me"). David lässt alte Boygroup-Herzen höherschlagen ("No Matter What"). Tanzbärchen Peris kann endlich mal mit seinen Moves UND seinem Gesang punkten ("Sweat") - und die beiden Schmuse-Experten Monika und Kiyan deckeln das Ganze noch mit großen Gefühlen ("People Help The People", "Perfect").

Für andere Kandidaten hingegen endet die Reise ganz kurz vor der Ziellinie. Felix und Tatjana stoßen an ihre Grenzen und können sich nicht mehr steigern. Die Enttäuschung weicht aber schnell der Dankbarkeit. "Ich bin froh und glücklich über all die tollen Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte", verabschiedet sich Felix von seinen feiernden Mitstreitern, denen der Poptitan zum Abschluss noch eine letzte Botschaft mit auf den Weg gibt: "Genießt den Moment, geht in den Liveshows raus und verändert euer Leben!" Nächste Woche zählt's! Der Countdown läuft …