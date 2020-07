Astronomen haben eine richtige Rarität am Sternenhimmel abgelichtet: Der Stern auf dem Bild gleicht nicht nur unserer Sonne, er wird auch von zwei Planeten umkreist. Der Himmelskörper ist mit 17 Millionen Jahren astronomisch gesehen noch ein Baby.

Erstmals haben Astronomen ein direktes Bild von zwei Planeten aufgenommen, die einen sonnenähnlichen Himmelskörper umkreisen. Die neue Aufnahme zeigt einen etwa 300 Lichtjahre entfernten jungen Stern mit zwei riesigen Gasplaneten, wie die Europäische Südsternwarte (ESO) in Garching mitteilt. Bisher hatten Wissenschaftler noch nie mehr als einen Planeten direkt beobachtet, der einen Stern ähnlich unserer Sonne umkreist. Die Aufnahme gelang den Forschern mit einem speziellen Teleskop in der chilenischen Wüste.

Die Wissenschaftler berichten über ihre Forschungen in der Fachzeitschrift "Astrophysical Journal Letters". Die Beobachtungen mit dem Very Large Teleskope (VLT) der ESO in Chile könnten den Astronomen helfen, die Entstehung und Entwicklung der Planeten in unserem eigenen Sonnensystem noch besser zu verstehen.

"Diese Entdeckung ist eine Momentaufnahme einer Umgebung, die unserem Sonnensystem sehr ähnlich ist, sich aber in einem viel früheren Stadium seiner Entwicklung befindet", erläutert der Forschungsleiter Alexander Bohn, Doktorand an der niederländischen Universität Leiden.

Beide Planeten sind Gasriesen

"Obwohl Astronomen indirekt Tausende von Planeten in unserer Galaxie entdeckt haben, wurde nur ein winziger Bruchteil dieser Exoplaneten direkt abgebildet", fügt der Leidener Universitätsprofessor Matthew Kenworthy hinzu. Die direkte Abbildung von zwei oder mehr Exoplaneten desselben Sterns gelang noch seltener: Nur zwei solcher Systeme wurden bisher direkt beobachtet - beide allerdings bei Sternen, die sich deutlich von unserer Sonne unterscheiden.

Das neue VLT-Bild der ESO ist somit die erste direkte Aufnahme von mehr als einem Exoplaneten bei einem sonnenähnlichen Stern, der sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Die beiden Planeten des Sterns TYC 8998-760-1 sind auf dem neuen Bild als zwei helle Lichtpunkte zu erkennen, die von ihrem Mutterstern deutlich getrennt sind.

TYC 8998-760-1 im Sternbild Musca (Fliege) am südlichen Sternhimmel ist 17 Millionen Jahre alt und damit in astronomischen Maßstäben sehr jung. Die beiden Gasriesen sind viel weiter von ihrem Stern entfernt als die Gasplaneten Jupiter und Saturn von unserer Sonne.

Die Bilder gelangen mit dem Instrument "Sphere" am Großteleskop VLT in der chilenischen Atacama-Wüste. "Sphere" blockiert das helle Licht des Sterns mit einem sogenannten Koronografen, sodass die viel lichtschwächeren Planeten sichtbar werden. Während ältere Planeten wie diejenigen unseres Sonnensystems zu kühl sind, um mit dieser Technik gefunden zu werden, sind junge Planeten heißer und leuchten daher im Infrarotlicht heller.