Im Süden Mexikos machen Forscher eine spektakuläre Entdeckung. In einer Unterwasserhöhle finden sie ein gut tausend Jahre altes Kanu aus der Zeit der Maya. Vor allem der gute Zustand des Bootes macht den Fund für die Wissenschaftler besonders.

In Mexiko ist bei Bauarbeiten an einer Bahnstrecke ein rund tausend Jahre altes Kanu aus der Maya-Zeit entdeckt worden. Unterwasserarchäologen fanden das gut erhaltene Boot im Süden Mexikos in einer Unterwasserhöhle, einer sogenannten Cenote, wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Cenoten sind auf der Halbinsel Yucatán weit verbreitet und wurden von den Maya als heilige Stätten verehrt.

"Das kleine Boot könnte für die Wasserentnahme aus der Cenote oder für die Ablage von rituellen Opfergaben verwendet worden sein", erklärte das Institut. Es stamme vermutlich aus der Zeit zwischen 830 und 950 n. Chr. Mittels einer Analyse des Holzes mit Unterstützung der Universität von Paris soll nun das genaue Alter bestimmt werden. Es ist das erste so gut erhaltene Kanu dieser Art im Maya-Gebiet, bislang wurden nur Fragmente ähnlicher Boote in Guatemala und Belize gefunden.

Entdeckt wurde das Boot im Zuge von Bauarbeiten an der sogenannten "Tren Maya", einem umstrittenen Tourismus-Projekt von Präsident Andrés Manuel López Obrador. Dieses soll die Urlaubsorte auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán per Eisenbahn mit archäologischen Stätten verbinden.

Die rund 1500 Kilometer lange Schienennetz soll ab 2024 pro Jahr von etwa drei Millionen Touristen befördern. Auch Güter- und normale Passagierzüge sollen auf der Strecke verkehren. Mehrere Umweltschutzorganisationen und Vertreter indigener Gemeinden klagen gegen das Projekt. In der Region gibt es sechs Unesco-Weltkulturerbestätten sowie fünf Biosphärenreservate.