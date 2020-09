So viele Fans dürfen diesmal in die Stadien

Auch am zweiten Spieltag müssen die Fußballklubs in ihren Stadien auf die meisten Fans verzichten. Die Corona-Zahlen an fast allen Bundesliga-Standorten lassen aber eine kleine Versammlung von Zuschauern zu. Nur in Gelsenkirchen steht's auf der Kippe.

Die 58. Saison in der Fußball-Bundesliga wagt sich aus Sicht der Fans weiterhin verhalten aus den Startlöchern. Auch am 2. Spieltag werden die meisten Plätze in den erstklassigen Stadien leer bleiben. Spielverderber bleibt das Coronavirus.

Immerhin: Ganz so trist wie beim torreichen Saisonauftaktspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 wird der Blick auf die Ränge am zweiten Wochenende nicht sein. Gemäß den behördlichen Vorgaben tasten sich die Klubs weiter vorsichtig an den neuen Spielbetrieb mit Zuschauern heran.

Wie viele Zuschauer dürfen ins Stadion?

Der Saisonstart 2020/21 erfolgt nur unter Auflagen: Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich die Ländervertreter auf einen sechswöchigen Testbetrieb geeinigt. Im Mittelpunkt stehen zwei Kernpunkte. Zum einen darf das Fallaufkommen am Austragungsort bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 35 nicht übersteigen.

Diese Kennzahl gibt die Zahl an Neuinfektionen im Zeitraum der zurückliegenden sieben Tage je 100.000 Einwohner an und soll das Infektionsgeschehen vor Ort vergleichbar machen. Zum anderen darf das Fassungsvermögen der Stadien unter Pandemie-Bedingungen lediglich bis zu 20 Prozent der Gesamtkapazität an Zuschauerplätzen ausgelastet werden.

Welche Regeln gelten vor Ort?

Zu diesen bundeseinheitlichen Regeln kommen Verordnungen, die von Land zu Land variieren. So müssen die Klubs ihren jeweiligen Landesbehörden speziell ausgearbeitete Zuschauer- und Hygienekonzepte vorlegen, die kritische Punkte wie Anreisemaßnahmen, Ticketpersonalisierungen und Zuschauerverteilungen berücksichtigen.

Das Limit beim Fallaufkommen liefert lediglich eine Orientierungsmarke. Unter Umständen ist ein Spielbetrieb mit Zuschauern möglich, auch wenn diese Obergrenze überschritten wird. Sollten die Gesundheitsbehörden vor Ort etwa zu dem Schluss gelangen, dass der Anstieg der Fallzahlen auf einen lokal eingrenzbaren Ausbruch zurückgeht, dürften die Fans - in verringerte Gesamtzahl - dennoch ins Stadion.

Wie sieht die Infektionslage vor Ort aus?

Hertha BSC - SG Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr)

Der Auftaktspielort des 2. Spieltags kratzt - Stand: 25. September, 0 Uhr - an der vereinbarten Obergrenze, wie die Grafik von ntv.de auf Basis der jüngsten Meldedaten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach im Hauptstadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bei 32,7. Akuter und nachträglicher Handlungsbedarf hinsichtlich der Zuschauerzahlen für das Hertha-Spiel besteht allerdings nicht: Da die Corona-Verordnung des Landes Berlin maximal 5000 Personen bei Freiluftveranstaltungen gestattet, ist eine überschaubare Verteilung der Besucher im riesigen Olympiastadion leicht möglich. Ohnehin hat die Hertha lediglich 4000 Tickets verkauft.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Beim ersten Heimspiel der Borussia vom Niederrhein werden bis zu 10.800 Zuschauer dabei sein - etwaige Pappfiguren nicht mitgezählt. Das entspricht 20 Prozent der Stadionkapazität und ist mit Blick auf die Infektionslage vertretbar: Laut RKI beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in der kreisfreien Stadt Mönchengladbach aktuell 6,5. Ausverkauft ist die Partie gegen den 1. FC Union Berlin aber noch nicht.

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Fast die volle mögliche Auslastung strebt die Werkself gegen die Gäste aus Leipzig an. 6000 Zuschauer dürfen zu der Partie ins Stadion. Die kreisfreie Stadt Leverkusen weist eine Sieben-Tage-Inzidenz von 20,1 auf.

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Nur etwa die Hälfte der zugelassenen Kapazität nutzen die aktuell krisengeschüttelten Mainzer aus, was den Vorgaben der Landesverordnung von Rheinland-Pfalz entspricht. Gegen den VfB lassen die Rheinhessen 3400 Zuschauer in Stadion. In der Landeshauptstadt hat es in den vergangenen sieben Tagen 19,3 Fälle je 100.000 Einwohner gegeben.

FC Augsburg - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Die optimal in die Saison gestarteten Augsburger wollen zum Heimspiel gegen den BVB 6000 Zuschauer ins Stadion lassen. Die Augsburger Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit einem Wert von 12,5 deutlich jenseits der kritischen Marke.

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Den Aufstieg musste die Arminia noch ohne Fans feiern, nun dürfen immerhin 5400 Zuschauer in die Arena der Ostwestfalen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der kreisfreien Stadt Bielefeld ist mit einem Wert von 8,7 verhältnismäßig niedrig - einem Almauftrieb in vierstelliger Zahl steht also nichts im Wege.

FC Schalke 04 - SV Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

Die mit Abstand meisten Fans im eigenen Stadion werden mutmaßlich die Schalker zum Saisonstart empfangen dürfen: Vor rechnerisch mehr als 12.000 Zuschauern dürfen die Königsblauen beweisen, dass das Auftaktdesaster gegen den FC Bayern nur ein Ausrutscher gewesen ist. Sorge bereitet dem Klub jedoch nicht nur die sportliche Situation, sondern auch die Corona-Lage: In Gelsenkirchen lag die Sieben-Tage-Inzidenz jüngst über der Verbotsmarke von 35, nun steht sie bei 33,4. Ein kurzfristiges Zuschauerverbot wie am vergangenen Spieltag in Köln ist damit weiterhin denkbar. Aktuell kalkulieren die Knappen mit rund 11.000 Fans.

TSG Hoffenheim - FC Bayern München (Sonntag, 15.30 Uhr)

Wen wundert's: Gegen den frisch gekürten Supercup-Sieger und sowieso Alles-Gewinner gönnt sich die TSG die volle genehmigte Stadionauslastung von 6030 Zuschauern. Die Corona-Zahlen im Rhein-Neckar-Kreis sprechen nicht dagegen: Das durchschnittliche Fallaufkommen binnen sieben Tagen liegt in der Region derzeit bei 10,2.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr)

Zum Abschluss des Spieltages blicken Fußballfreunde in den Breisgau, wo 3200 Fans ins Freiburger Schwarzwald-Stadion kommen dürfen. Das entspricht nur einem Wert von 13,3 Prozent der Stadionkapazität, aufgrund der baden-württembergischen Corona-Verordnung dürfen Stehplätze allerdings nicht bei der Berechnung mit einbezogen werden. Die Freiburger Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 15,6 und damit nah am bundesweiten Durchschnitt, der vom RKI aktuell mit 15,0 Fällen aus den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner angegeben wird.