Drei Reporter wollen über einen Missbrauchsfall beim Deutschen Roten Kreuz berichten. Politikchefin Stein zieht sie von dem Thema ab. Ihr Schreiben an die Mitarbeiter, das dem "Stern" vorliegt, lässt tief blicken.

Beim NDR in Kiel berichten Mitarbeiter über einen weiteren Fall, bei dem Journalisten von Recherchen abgehalten worden sein sollen. Laut Recherchen des "Stern" wollten im Herbst 2020 drei Reporter über Missstände in Kinderheimen des Deutschen Roten Kreuz während der 1950er-Jahre berichten. Von der Senderspitze seien sie daran gehindert worden, berichtet das Magazin mit Verweis auf eine interne E-Mail der Politikchefin Julia Stein an die Journalisten.

Die Vorfälle hätten auch zu Diskussionen im Funkhaus selbst geführt, bestätigte der NDR gegenüber dem "Stern". "Es sind bereits Gespräche über die Vorgänge vom Oktober 2020 geführt worden und es stehen weitere Gespräche mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern innerhalb des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein an, um alles im Detail nachvollziehen und bewerten zu können", heißt es in einer schriftlichen Antwort des Senders.

Das Blatt zitiert aus einer internen Mail der Politikchefin Julia Stein, die auch an NDR-Fernsehchef Norbert Lorentzen gegangen sei. Darin forderte Stein die drei Reporter auf, ihre Recherchen zu überdenken. Sie sollten "gedanklich die Richtung ändern", schreibt Stein demnach wörtlich am 19. Oktober 2020 an die drei Journalisten. Die NDR-Politikchefin schlug ihren Mitarbeitern zudem vor, die Recherchen an das Deutsche Rote Kreuz weiterzuleiten.

"Das kriegt sonst einen Verhörcharakter"

Die Journalisten wollten über einen Missbrauchsfall in einem Verschickungsheim berichten. In der Hoffnung auf eine faire Schilderung ihrer Leidensgeschichte hatte sich eine betroffene Person dem öffentlich-rechtlichen Sender anvertraut. Stein schlägt in der E-Mail vor, die Recherchen dem DRK als Materialsammlung einzureichen und auf einen Bericht zu verzichten. Das klingt im Wortlaut so: "Dazu müssten wir eigentlich nur einmal gedanklich die Richtung ändern … Denn wir versuchen nicht mehr nachzuweisen, dass das DRK Mist gebaut hat, sondern wir nehmen das DRK beim Wort und überprüfen quasi, ob es nun Wort hält."

Auch die Form der Nachfragen sollte künftig anders werden: Es müsse "gezielter bzw. schlanker" gefragt werden, schrieb Stein demnach. "Das kriegt sonst immer so einen Verhörcharakter und das hilft uns hier glaub ich nicht weiter." In den Wochen danach seien die drei Journalisten dann schließlich ganz von dem Thema abgezogen worden, schreibt der "Stern" mit Verweis auf NDR-Kreise.

Die Vorstandsvorsitzende des DRK war zur Zeit der Recherchen Anette Langner, langjährige SPD-Landespolitikerin und Staatssekretärin. Deren Lebensgefährtin war Vorsitzende des NDR-Rundfunkrats. Auf die Frage, ob die DRK-Chefin für die ausbleibende Berichterstattung eine Rolle gespielt hat, gibt der NDR laut "Stern" keine Antwort. "Den Beteiligten in Kiel liegt viel daran, interne Vorgänge im Kreis der Beteiligten und mit der gebotenen Sorgfalt zu bearbeiten", heißt es in der Antwort der NDR-Pressesprecherin Barbara Jung. "Erst nach Abschluss kann eine Bewertung vorgenommen werden, deswegen bitte ich um Verständnis, dass eine inhaltliche Äußerung derzeit nicht möglich ist."